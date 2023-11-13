Meksika'da Polis Aracına Silahlı Saldırı: 3 Polis Hayatını Kaybetti
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Meksika'nın Zacatecas eyaletinde devriye görevi yapan polis aracına düzenlenen silahlı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti. Saldırının talimatını verenlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.
Meksika'nın Zacatecas eyaletinde, devriye görevi yapan ekip otosuna düzenlenen silahlı saldırıda 3 polis hayatını kaybetti.
Zacatecas Eyaleti Genel Sekreteri Rodrigo Reyes Mugüerza, yaptığı açıklamada, Buenavista Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis aracına silahla ateş açıldığını bildirdi.
Saldırıda biri kadın 3 polisin hayatını kaybettiğini belirten Mugüerza, bu kişilerin ailelerine başsağlığı diledi.
Mugüerza, saldırganlardan 3'ünün öldürüldüğünü belirtti.
Saldırının talimatını verenlerin yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldığını dile getiren Mugüerza, "Sorumlular yakalanana kadar dinlenmeyeceğiz." ifadesini kullandı.