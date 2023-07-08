Meksika'da Petrol Platformunda Yangın ve Patlama: 6 Yaralı, 4 Kayıp
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Meksika Körfezi'ndeki Meksika devlet petrol şirketine (PEMEX) bağlı platformda çıkan yangın ve patlamalarda ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı, 4 kişi kayboldu. Olayın nedeni araştırılıyor.
Meksika Körfezi'ndeki Meksika devlet petrol şirketine (PEMEX) bağlı platformda çıkan yangın ve patlamalarda ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı, 4 kişi kayboldu.
Meksika basınında çıkan habere göre, ülkenin Campeche eyaletine 80 kilometre uzaklıktaki Nohoch Alfa Petrol Platformunda patlama oldu ve yangın çıktı.
Olayda şu ana kadar 6 kişinin yaralandığı, 4 kişinin ise kaybolduğu bildirildi.
İşletmeden yapılan açıklamada, 328 işçiden 321'inin tahliye edildiği ve arama kurtarma çalışmalarının ise devam ettiği kaydedildi.
Yetkililer, yangının kontrol altına alınabilmesi için 4 botun sevk edildiğini ve takviye ekiplerin de gönderileceğini duyurdu.
Yerel saatte 05.25'te platformdaki gaz hattında çalışma yapıldığı esnada yangın çıktığı tahmin ediliyor. Olayın nedeni araştırılıyor.