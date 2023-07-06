Meksika'da Otobüs Kazasında Ölü Sayısı 29'a Yükseldi

Meksika'nın Oaxaca kentinde dün meydana gelen otobüs kazasında ölenlerin sayısı 29'a yükseldi. Kazada 19 kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.