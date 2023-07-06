Meksika'da Otobüs Kazasında Ölü Sayısı 29'a Yükseldi
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Meksika'nın Oaxaca kentinde dün meydana gelen otobüs kazasında ölenlerin sayısı 29'a yükseldi. Kazada 19 kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Meksika'nın Oaxaca kentinde dün yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu ölenlerin sayısı 29'a yükseldi.
Meksika basınında çıkan habere göre, başkent Meksiko'dan Oaxaca'ya giden yolcu otobüsünün Penasco kasabasındaki otoyolda 10 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu ölenlerin sayısı arttı.
Kazada, hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a yükselirken, 19 kişi de yaralandı.
Oaxaca Eyalet Başsavcılığından (FGE) yapılan açıklamada, kazaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
Yetkililer, hastanelerde tedavisi devam eden bazı yaralıların durumunun ağır olduğunu, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu bildirdi.