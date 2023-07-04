Meksika'da otobüs kazasında 8 kişi öldü, 33 kişi yaralandı
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Meksika'nın Zacatecas eyaletinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada 8 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Meksika'nın Zacatecas eyaletinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada 8 kişi öldü, 33 kişi yaralandı.
Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Concepcion del Oro kentindeki otoyolda yolcu otobüsü devrildi.
Kazada, 8 kişi yaşamını yitirdi, bazıları ağır 33 kişi yaralandı.
Bölgeye çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Yetkililer, otobüsün ABD'nin Teksas eyaletinden geldiğini bildirdi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Sinan Doğan - Dünya