Meksika'da Otobüs Kazasında 16 Kişi Hayatını Kaybetti

MEKSİKO, 22 Ağustos (Xinhua) -- Meksika'nın orta kesimindeki Puebla eyaletinde meydana gelen otobüs kazasında en az 16 kişi hayatını kaybetti, 36 kişi ise yaralandı.

Puebla Eyaleti İçişleri Bakanlığı sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, kazanın Salı günü erken saatlerde Cuacnopalan-Oaxaca otoyolunun 91. kilometresinde meydana geldiğini belirtti.

Yaralılar Tehuacan Genel Hastanesi ve diğer tıp merkezlerine kaldırıldı.

Puebla İçişleri Bakanlığı, "Bu elim kazanın mağdurlarına destek olmak amacıyla Federal Yollar ve Köprüler Departmanı ile bakanlık ve eyalet yetkilileriyle sürekli iletişim halinde olduklarını" kaydetti.