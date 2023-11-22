Meksika'da Otobüs Kazası: 5 Ölü, 56 Yaralı

Meksika'nın Veracruz eyaletinde bir otobüsün yoldan çıkması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 56 kişi yaralandı. Kazanın nedeni henüz belirlenemedi.

MEKSİKO, 22 Kasım (Xinhua) -- Meksika'nın Körfez bölgesinde bulunan Veracruz eyaletindeki bir karayolunda seyir halindeki bir otobüsün yoldan çıkması sonucu en az 5 kişi hayatını kaybederken 56 kişi de yaralandı.

Eyalet Sivil Savunma Sekreterliği'nden Salı günü yapılan açıklamaya göre, yoldan çıkan çift katlı otobüs bir köprünün altına girerek köprünün ayaklarından birine çarptı.

Kazanın nedeni ise henüz belirlenemedi.

Sekreterlikten yapılan açıklamada, çok sayıda kurtarma ekibinin olay yerine intikal ettiği ve yaralıların yakınlardaki hastanelere kaldırıldığı belirtildi.

Yetkililerin enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü esnada karayolunun trafiğe açık olduğu kaydedildi.

Federal hükümete bağlı Federal Yollar ve Köprüler ve İlgili Hizmetler kurumuna göre, Meksika trafik kazalarında dünyada yedinci, Latin Amerika'da ise üçüncü sırada yer alıyor.