Meksika'da Otobüs Kazası: 18 Kişi Hayatını Kaybetti
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Meksika'da yabancı uyrukluları taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. Otobüs, başkent Meksiko'dan Baja California eyaletinin Tijuana şehrine giderken Nayarit eyaletinde yaklaşık 40 metre yükseklikten yuvarlandı. Kazada çocukların da bulunduğu 18 kişi hayatını kaybederken, 23 kişi yaralandı. Otobüs şoförü ise uyuduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Otobüsteki yolcuların çoğunluğunun Hindistan, Dominik Cumhuriyeti ve Afrika ülkeleri uyruklu olduğu belirtildi. Yolcuların düzensiz göçmenler olduğu düşünülüyor.
Meksika'da yabancı uyrukluları taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı.
Ülke basınında yer alan haberlere göre, başkent Meksiko'dan Baja California eyaletinin Tijuana şehrine giden otobüs, Nayarit eyaletinde yaklaşık 40 metre yükseklikten yuvarlandı.
Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 18 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı.
Yaralı kurtulan ve direksiyon başında uyuduğu öne sürülen otobüs şoförü gözaltına alındı.
42 kişinin bulunduğu tahmin edilen otobüstekilerin çoğunluğunun Hindistan, Dominik Cumhuriyeti ve Afrika ülkeleri uyruklu olduğu açıklandı.
Otobüstekilerin ABD sınırını geçmek isteyen düzensiz göçmenler olduğu düşünülüyor.