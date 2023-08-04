Meksika'da Otobüs Kazası: 18 Kişi Hayatını Kaybetti

Meksika'da yabancı uyrukluları taşıyan otobüsün kaza yapması sonucu 18 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi yaralandı. Otobüs, başkent Meksiko'dan Baja California eyaletinin Tijuana şehrine giderken Nayarit eyaletinde yaklaşık 40 metre yükseklikten yuvarlandı. Kazada çocukların da bulunduğu 18 kişi hayatını kaybederken, 23 kişi yaralandı. Otobüs şoförü ise uyuduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Otobüsteki yolcuların çoğunluğunun Hindistan, Dominik Cumhuriyeti ve Afrika ülkeleri uyruklu olduğu belirtildi. Yolcuların düzensiz göçmenler olduğu düşünülüyor.