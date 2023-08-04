Meksika'da Otobüs Kazası: 18 Kişi Hayatını Kaybetti

Meksika'nın Nayarit eyaletinde bir yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı, kazada 18 kişi hayatını kaybetti. 3 çocuğun da aralarında bulunduğu 22 kişi yaralandı.

MEKSİKO, 4 Ağustos (Xinhua) -- Meksika'nın kuzeybatısındaki Nayarit eyaletinde bir yolcu otobüsü Perşembe günü sabah saatlerinde uçuruma yuvarlandı. Kazada 18 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Nayarit Güvenlik ve Vatandaşı Koruma Bakanı Jorge Benito Rodriguez ölenler arasında 3 çocuğun bulunduğunu, ayrıca 22 kişinin de yaralandığını söyledi.

Haberde, ülkenin başkenti Meksiko'dan ABD sınırındaki Tijuana kentine giden otobüsün, Tepic kentinin kuzeyindeki yan yolda yer alan 50 metre derinlikte bir vadiye düştüğü belirtildi.

Kazanın konumu nedeniyle kurtarma çalışmalarının "son derece" zorlayıcı olduğunu söyleyen Rodriguez, eyalet polisi ve itfaiye ekiplerinin Meksika Kızılhaçı ve diğer kurumlarla koordinasyon halinde olay yerinde bulunduğunu sözlerine ekledi.

Rodriguez, kazanın nedeninin henüz bilinmediğini belirtti.¦