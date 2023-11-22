Meksika'da Otobüs Kazası: 12 Ölü, 58 Yaralı

Meksika'nın Veracruz eyaletinde bir otobüsün köprüden düşmesi sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 58 kişi yaralandı. Kazanın nedeni araştırılıyor.

Meksika'nın Veracruz eyaletinde, bir otobüsün köprüden düşmesi sonucu 12 kişi öldü, 58 kişi yaralandı.

Veracruz eyalet yetkililerinden yapılan açıklamada, eyalete bağlı La Tinaja kasabası ile Acayucan kenti arasında seyahat eden otobüsün kontrolden çıkarak köprüden düştüğü bildirildi.

Kazada, 12 kişinin hayatını kaybettiği, bazıları ağır 58 kişinin yaralandığı kaydedilen açıklamada, bölgeye arama kurtarma ekiplerinin sevk edildiği aktarıldı.

Açıklamada, kazadan üzüntü duyulduğu belirtilerek, yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dilendi.

Kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.