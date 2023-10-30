Meksika'da Otis Kasırgası Sonrası Ölü Sayısı Arttı

Meksika'nın Guerrero eyaletinde meydana gelen Otis Kasırgası sonrası ölü sayısı 48'e yükseldi ve 36 kişi kayıp durumda.

GUERRERO, 30 Ekim (Xinhua) -- Meksika'nın Guerrero eyaletinin Acapulco kentinde, Otis Kasırgası'nın ardından bir benzin istasyonunun önünde bekleyen insanlar, 28 Ekim 2023.

Guerrero eyalet valisi Evelyn Salgado Pazar günü yaptığı açıklamada, eyalette Otis Kasırgası nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 48'e yükseldiğini ve 36 kişinin kayıp olduğunu söyledi.

Meksika'nın sivil savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamada, tatil beldesi Acapulco'da 43 kişinin, yakınlardaki Coyuca de Benitez kentinde ise 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. (Fotoğraf: Dassaev Tellez Adame/Xinhua)