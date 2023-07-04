Meksika'da ölü bulunan 8 gencin cenazeleri ailelerine teslim edildi

Meksika'da bir evde ölü bulunan 8 gencin cenazesi, kimlik tespitinin ardından ailelerine teslim edildi. Aileler, çocuklarının ölümünden sorumlu olanların bir an önce bulunmasını istedi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.