Meksika'da kuruyan nehir tarihi kiliseyi ortaya çıkardı

Meksika'nın Chiapas eyaletindeki Grijalva Nehri'nin kuruması sonucu tarihi Quechula Kilisesi 20 yıl sonra tamamen görünür hale geldi. Baraj yapımı nedeniyle 1960'da sular altında kalan kilise, nehrin kurumasının ardından halkın ziyaretçi akınına uğradı. Ancak son yılların en kurak mevsimini yaşayan nehir, geçimini balıkçılıktan sağlayan halk için üzüntüye neden oldu. Tarihi kilisenin birkaç hafta daha ziyaret edilebileceği belirtildi.

Meksika'nın Chiapas eyaletindeki Grijalva Nehri'nin kuruması sonucu tarihi kilise 20 yıl sonra gün yüzüne çıktı.

Meksika basınında çıkan habere göre, yağışların azalmasıyla beraber 16. yüzyılda inşa edilen tarihi Quechula Kilisesi tamamen görünür oldu.

Baraj yapımı nedeniyle 1960'da sular altında kalan kilise nehrin kurumasının ardından halkın ziyaretçi akınına uğradı.

Son yılların en kurak mevsimini yaşayan Grijalva Nehri, geçimini balıkçılıktan sağlayan halk için üzüntüye neden oldu.

Meteoroloji tahminlerine göre, bölge bir süre daha kuraklıkla boğuşacak ve kısa zamanda sağanak beklenmiyor.

Tarihi kilisenin bu vesileyle birkaç hafta daha ziyaret edileceği bilgisi paylaşıldı.