Meksika'da Kum Fırtınası Elektrik Kesintilerine Yol Açtı

Meksika'nın kuzeyinde bulunan Sonora eyaletinde meydana gelen kum fırtınası, Hermosillo, Guaymas ve Empalme şehirlerinde elektrik kesintilerine ve maddi hasara neden oldu. Fırtına sonucunda yapıların çatıları uçarken, ağaçlar yolları kapattı ve iletişimde aksaklıklar yaşandı. Kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesi azaldı ve gökyüzü sarı bir renge büründü. Yetkililer, halkın evlerinden çıkmamalarını ve talimatlara uymalarını istedi. Meteoroloji uzmanları, kum fırtınalarının kurak bölgelerde güçlü rüzgarların kumu taşıması sonucu meydana geldiğini belirtti. Sağlık uzmanları ise toz ve kumun insan sağlığını olumsuz etkilediğini ve maruz kalmamak için önlemler alınması gerektiğini söyledi.

Meksika'da meydana gelen kum fırtınası 3 şehirde elektrik kesintilerine ve maddi hasara yol açtı.

Meksika'nın kuzeyinde bulunan Sonora eyaletinde kum fırtınası etkili oldu. Fırtına eyaletin başkenti Hermosillo'nun yanı sıra Guaymas ve Empalme şehirlerinde etkili olurken, bölgede elektrik hizmetinin yüzde 80 oranında kesintiye uğradığı ve maddi hasar meydana geldiği rapor edildi. Eyaletin 3 şehrini vuran fırtına nedeniyle çok sayıda yapının çatısı uçarken, devrilen ağaçlar yolları kapatarak ulaşımı engelledi. Elektrik kesintilerine ek olarak iletişimde de aksaklıklar yaşandı. Kum fırtınası nedeniyle gökyüzü sarı bir renge bürünürken görüş mesafesi azaldı.

Sonora Eyaleti Valisi Alfonzo Durazo felaket sonrası yaptığı açıklamada fırtına nedeniyle can kaybının yaşanmadığını bildirirken, itfaiye ve sivil savunma ekiplerinin bölgede oluşan hasarın giderilmesi için çalıştıklarını ifade etti. Vali Durazo ayrıca halktan gerekli olmadıkça evlerinden çıkmamalarını, sakin olmalarını ve yetkililerin talimatlarına uymalarını istedi.

Meteoroloji uzmanları da kum fırtınalarının, kurak bölgelerde oluşan güçlü rüzgarların kumu taşıması nedeniyle meydana geldiğini açıkladı. Fırtına ile birlikte taşınan toz ve kumun ise başta astım, bronşit ve alerjik rinit hastalığı olanlar olmak üzere insan sağlığını olumsuz etkilediği belirtilirken, muhtemel bir toz fırtınası sırasında toz ve kuma maruz kalmamak için bir yere sığınılması, evdeki tüm hava girişlerinin kapatılması ve açık havada bulunmak zorunda olanların ise maske ve gözlük kullanmaları tavsiye edildi. - MEXİCO CİTY