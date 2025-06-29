Meksika'da Krematoryumda 60 Mumyalanmış Ceset Bulundu

Meksika'da Krematoryumda 60 Mumyalanmış Ceset Bulundu
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Meksika'nın Chihuahua eyaletinde bir krematoryumda yapılan incelemede, 60 kişiye ait mumyalanmış cesetler bulundu. Yerel halkın şikayetleri üzerine yapılan baskında, cesetlerin bazıları birkaç ay, bazıları ise çürümeye başlamış durumda olduğu tespit edildi.

MEKSİKA'nın Chihuahua eyaletinde, bir krematoryum binasında 60 kişiye ait mumyalanmış ceset bulunduğu bildirildi.

Meksika'nın Chihuahua eyaletinde, Juarez kentindeki bir krematoryumda yerel halkın koku nedeniyle yaptığı şikayet üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Binaya yapılan baskında, bir odada üst üste yığılmış 60 kişiye ait mumyalanmış ceset tespit edildi. Yapılan ilk incelemelerde, cesetlerin bazılarının birkaç ay öncesine ait olduğu, bazılarının ise çürümeye başladığı belirlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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