Meksika'da kartel çatışması: Şehrin farklı bölgelerinde ceset parçaları bulundu

Meksika'nın Toluca şehrinde yapılan soruşturmada, rakiplerine gözdağı vermek isteyen bir kartelin olduğu ortaya çıktı. Şehirde farklı bölgelerde bulunan ceset parçaları ve el yazısı notlar, Familia Michoacana karteli ile ilişkilendirildi. Olayın ardından belediye başkanı halka sükunet çağrısında bulundu.

Meksika'nın Toluca' şehrinin farklı bölgelerinde ceset parçaları bulunmasından sonra yapılan soruşturmada, olayın arkasında rakiplerine gözdaüı vermek isteyen bir kartel çıktı.

Başkentin batısındaki Toluca'da, bir yaya köprüsünden sallanan bir insan bacağı bulundu. Cesedin geri kalanı ise köprü altındaki caddede, şehrin merkezine yakın bir noktada, Familia Michoacana karteli tarafından yazılmış el yazısı notlarla beraber bulundu.

Vücudun diğer bölümleri, tahminen 35 ila 40 yaşları arasında bir erkeğe ait olduğuna inanılan, başka bir mahallede bulundu, yakınlarda da el yazısıyla yazılmış uyuşturucu karteli notları vardı. Gün sona ermeden, şehir genelinde en az iki diğer cesedin parçaları daha bulundu.

Polis, şehrin doğu tarafında bir mahallede parçalanmış bir beden ve ilk olaya benzer bir tabelayı keşfetti.

Daha sonra, kuzey tarafında bir sanayi bölgesinde, bir otomobilin içinde yanan vücut parçaları bulundu. Yetkililer, bunların ikinci parçalanmış cesedin parçaları olup olmadığını araştırıyor. Toluca'nın, Meksika Eyaleti'nin başkenti olan belediye başkanı, halka sükunet çağrısında bulundu.

"Suç meselesi hepimizi ilgilendirir ve hepimiz bu durumla mücadele etmeliyiz," dedi Belediye Başkanı Raymundo Martinez Carbajal.

Familia Michoacana, yıllardır eyaletteki kırsal bölgeleri kontrol ediyor, ancak şimdi eyalet başkentini ele geçirmeye çalışıyor olabilir.

Geçen hafta, Toluca'nın bir başka banliyösünde tehditkar afişler bulundu ve bunlar da Familia Michoacana tarafından imzalanmıştı. Çete, 2000'lerin başında komşu Michoacan eyaletinde kuruldu ve ana vatanından büyük ölçüde kovulmuş olmasına rağmen, Meksika Eyaleti ve komşu Guerrero eyaletinde yeni bir yaşama başladı.

Familia Michoacana, Meksika Eyaleti'ndeki polise ve Guerrero'daki yerel halka acımasız ve kanlı saldırılar düzenlemesiyle tanınıyor.