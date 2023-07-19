Meksika'da kaçak maden ocağında kaza: 2 madenci hayatını kaybetti

Meksika'nın Coahuila eyaletinde kaçak olarak işletilen maden ocağında meydana gelen kazada 2 madenci hayatını kaybetti. Kazanın nedeni olarak asansör kablosunun kopması gösterildi. Geçen yıl yapılan teftişte güvenlik ihlalleri tespit edilen madenin kapatıldığı ancak kaçak bir şekilde faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.