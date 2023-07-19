Meksika'da kaçak maden ocağında kaza: 2 madenci hayatını kaybetti
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Meksika'nın Coahuila eyaletinde kaçak olarak işletilen maden ocağında meydana gelen kazada 2 madenci hayatını kaybetti. Kazanın nedeni olarak asansör kablosunun kopması gösterildi. Geçen yıl yapılan teftişte güvenlik ihlalleri tespit edilen madenin kapatıldığı ancak kaçak bir şekilde faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.
MEXICO Meksika'nın Coahuila eyaletinde kaçak olarak işletilen maden ocağında meydana gelen kazada 2 madenci hayatını kaybetti.
Meksika Çalışma Bakanlığından yapılan açıklamada, 18 Temmuz'da Coahuila'nın kuzey sınırında bulunan kömür madeninde bir kaza yaşandığını belirtildi.
Açıklamada kazanın, çalışanların madene inmek için kullandığı asansör düzeneğindeki kablonun kopması sonucu gerçekleştiği kaydedildi.
Kaçak olarak işletilen madendeki kazada 2 kişinin öldüğü ifade edilen açıklamada, geçen yıl yapılan teftişte güvenlik ihlalleri tespit edilen madenin kapatıldığını ancak madenin kaçak bir şekilde faaliyetlerini sürdürdüğüne işaret edildi.
Bölgede maden ocağı göçüklerine sık rastlanırken Coahuila eyaletindeki Las Rancherias köyündeki kömür madeninde 2021'de meydana gelen göçükte mahsur kalan 7 madenci ölmüştü.
Coahuila'ya bağlı Sabinas'da 2006'da meydana gelen göçükte de 65 madenci hayatını kaybetmişti.