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Meksika'da insan kaçakçılığı operasyonu: 40 göçmen kurtarıldı

Meksika'da insan kaçakçılığı operasyonu: 40 göçmen kurtarıldı

Dünya Haberleri

Meksika'nın kuzeyinde insan kaçakçıları tarafından zorla alıkonulan 40 göçmen, polis operasyonuyla kurtarıldı. Aralarında çocukların da olduğu göçmenlerin Venezuela, Honduras, Brezilya, Haiti ve El Salvador uyruklu olduğu belirtildi. İnsan kaçakçıları, göçmenleri serbest bırakmak için kişi başı 1500 dolar talep etmişti.

Meksika'nın kuzeyinde insan kaçakçıları tarafından zorla alıkonulan 40 göçmen, polis operasyonuyla kurtarıldı.

Meksika basınında çıkan habere göre, bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçleri, Nuevo eyaletinde tutulan göçmenlerin kurtarılması için çalışma başlattı.

Meksika Savunma Bakanı Luis Cresencio Sandoval, suç örgütlerinin elinde olduğu tespit edilen 40 göçmenin kurtarıldığını bildirdi.

Aralarında 5 çocuğun da yer aldığı göçmenlerin Venezuela, Honduras, Brezilya, Haiti ve El Salvador uyruklu olduğu belirtildi.

Yetkililer, insan kaçakçılarının göçmenleri serbest bırakma şartı olarak kişi başı 1500 dolar talep ettiğini duyurdu.

Göçmenlerin ABD sınırına gitmek üzere bir otobüsle seyahat ettikleri sırada Matehuala kasabasındaki otoyolda kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldığı kaydedildi.

Meksika'da çok sayıda göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla ABD'ye kaçmak isterken, çetelerin ve organize suç gruplarının eline düşüyor. Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

Kaynak: AA / Dünya

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