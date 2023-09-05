Meksika'da Helikopter Kazası: 3 Kişi Hayatını Kaybetti
Meksika'nın Jalisco eyaletinde, helikopterin mısır tarlasına düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti. Helikopter düştükten hemen sonra alev aldı ve kazada 3 kişi yaşamını yitirdi. Olayın nedeni araştırılıyor.
Meksika'nın batısındaki Jalisco eyaletinde, helikopterin mısır tarlasına düşmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.
Jalisco Yerel Sivil Koruma Kurulundan yapılan açıklamada, Colima kentinden havalanan özel helikopterin Tuxpan kasabasında mısır tarlasına düştüğü bildirildi.
Açıklamada, helikopterin düştükten hemen sonra alev aldığı ve kazada 3 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.
Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği ifade edilen açıklamada, kazanın nedeninin soruşturulduğu kaydedildi.
Kaynak: AA / Sinan Doğan - Dünya