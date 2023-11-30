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Meksika'da Havai Fişek İmalathanesinde Patlama: 5 Ölü, 2 Yaralı

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Meksika'nın Hidalgo eyaletinde havai fişek imal edilen evde meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Patlamanın ardından evin tamamen yıkıldığı bildirildi.

Meksika'nın Hidalgo eyaletinde havai fişek imal edilen evde meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Meksika basınındaki habere göre, eyalete bağlı Santiago de Anaya Mahallesi'nde havai fişek üretilen evde patlama oldu.

Olayda 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlamanın ardından evin tamamen yıkıldığı bildirildi.

Eyalet Başsavcılığı (FGE), olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: AA / Dünya

Sonora İtfaiye Güvenlik Ölüm Yaralanma Soruşturma Kaza Dünya Haberler

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