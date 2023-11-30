Meksika'da Havai Fişek İmalathanesinde Patlama: 5 Ölü, 2 Yaralı
Meksika'nın Hidalgo eyaletinde havai fişek imal edilen evde meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Patlamanın ardından evin tamamen yıkıldığı bildirildi.
Meksika'nın Hidalgo eyaletinde havai fişek imal edilen evde meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Meksika basınındaki habere göre, eyalete bağlı Santiago de Anaya Mahallesi'nde havai fişek üretilen evde patlama oldu.
Olayda 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Patlamanın ardından evin tamamen yıkıldığı bildirildi.
Eyalet Başsavcılığı (FGE), olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.