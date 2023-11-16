Meksika'da Havai Fişek Deposunda Patlama: 5 Ölü

Meksika'nın Puebla eyaletinde bulunan Xiutetelco belediyesindeki bir havai fişek deposu ve dükkanında meydana gelen patlamada en az 5 kişi hayatını kaybetti. Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor.

MEKSİKO CİTY, 15 Kasım (Xinhua) -- Meksika'nın iç kesimlerinde yer alan Puebla eyaletinin Xiutetelco belediyesinde bulunan bir havai fişek deposu ve dükkanında Salı günü meydana gelen patlamada en az 5 kişi hayatını kaybetti.

Puebla İçişleri Sekreterliği Başkanı Javier Aquino, Çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, patlama sonucunda 3 kişinin olay yerinde, 2 kişinin de yerel bir hastaneye kaldırıldıktan sonra ağır yanıklar nedeniyle yaşamını yitirdiğini söyledi.

Xiutetelco belediyesinin Las Antenas bölgesinde meydana gelen patlamanın ardından bölge güvenlik çemberine alındı. Eyalet yetkilileri, patlamadan başka hiçbir binanın veya evin etkilenmediğini söyledi.

Aquino, dükkan sahibinin ve 2 çocuğunun patlamanın meydana geldiği yerde yaşamını yitirdiğini belirtti.

Yetkili ayrıca deponun Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilen faaliyet izinlerine sahip olduğunu açıkladı.

Patlamanın nedeni henüz bilinmiyor. Puebla Başsavcılığı sorumluların belirlenmesi için bir soruşturma başlattı.