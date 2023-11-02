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Meksika'da Hava Ambulansı Düştü: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Meksika'nın Morelos eyaletinde bir hava ambulansının düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti. Kazaya ordu, Ulusal Muhafızlar ve eyalet güvenlik birimlerinden yetkililer müdahale etti. Kazanın nedeni henüz bilinmiyor.