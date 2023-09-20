Meksika'da Göçmenlerin Trenlere Binme Tehlikesi Nedeniyle Tren Seferleri Askıya Alındı

Meksika'da bir demir yolu şirketi, göçmenlerin hareket halindeki yük trenlerine binmeye çalışırken yaralanması ve ölmesi nedeniyle tren seferlerini geçici olarak durdurdu. Göçmenlerin fiziksel güvenliğini korumak için yetkililerin harekete geçmesi gerektiği vurgulandı.

Meksika'da bir demir yolu şirketi, çok sayıda göçmenin hareket halindeki yük trenlerine binmeye çalışırken yaralanması ve ölmesi nedeniyle ülkenin kuzeyindeki tren seferlerini askıya aldı.

Ferromex adlı şirketten dün yapılan açıklamada, tren istasyonlarında bekleyen bazı göçmenlerin, "ciddi tehlikeye rağmen" hareket halindeki yük vagonlarının üzerine atladıkları belirtildi.

Açıklamada, kuzeydeki sınır eyaleti Coahuila'nın Torreon kentindeki bir demir yolu istasyonunda yaklaşık 1500 kişinin toplandığı ifade edilerek Irapuato'daki yük depolarında ise yaklaşık 800 göçmenin trenlere binmek için beklediği kaydedildi.

Chihuahua şehri ile kuzey sınır şehri Ciudad Juarez'i birbirine bağlayan tren hattında yaklaşık 1000 kişinin yük vagonlarına bindiği belirtilen açıklamada, son günlerde çok sayıda ölüm ve yaralanma olayının yaşanmasının ardından "göçmenlerin fiziksel güvenliğini korumak için" 60 yük treninin seferlerinin geçici olarak durdurulduğu ve sorunun çözümü için yetkililerin harekete geçmesi gerektiği vurgulandı.

Uluslararası ticaretin etkilenmesi bekleniyor

Meksika'nın en büyük demir yolu operatörü Ferromex'in askıya alınan seferleri nedeniyle uluslararası ticaretin etkilenmesi bekleniyor.

Ülkelerindeki şiddet, işsizlik ve yoksulluk gibi sorunlar nedeniyle daha iyi bir hayat kurmak için Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda düzensiz göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.