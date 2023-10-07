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Meksika'da Göçmenleri Taşıyan Otobüs Devrildi: 18 Ölü, 37 Yaralı

Meksika'nın güneyinde göçmenleri taşıyan bir otobüsün devrilmesi sonucu 18 göçmen hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı. Olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı. Ölenlerin çoğunun Venezuelalı göçmenler olduğu belirtildi. Oaxaca Valisi, kaza nedeniyle derin üzüntü duyduklarını ve yaralılara tıbbi destek sağlayacaklarını açıkladı.