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Meksika'da Elektrik Direği Motosiklet Sürücüsünün Üzerine Düştü: 1 Ölü

Meksika'da Elektrik Direği Motosiklet Sürücüsünün Üzerine Düştü: 1 Ölü

Dünya Haberleri

Meksika'nın Puebla eyaletinde dört yol ağzında bekleyen motosiklet sürücüsü, üzerine düşen elektrik direği nedeniyle hayatını kaybetti. Elektrik direğinin tırın geçişi sırasında elektrik tellerine takılması sonucu devrildiği belirtildi.

Meksika'da dört yol ağzında bekleyen motosiklet sürücüsü, üzerine düşen elektrik direği nedeniyle hayatını kaybetti.

Meksika'nın Puebla eyaletinde dört yol ağzında iş makinası taşıyan tırın geçmesini bekleyen motosiklet sürücüsünün üzerine elektrik direği düştü. Motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Elektrik direğinin tırın geçişi sırasında elektrik tellerine takılması sonucu devrildiği belirtildi. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Puebla Eyalet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. - MEXİCO CİTY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya

Motosiklet Puebla Sonora Dünya Haberler

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