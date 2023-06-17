Meksika'da El Nino Hava Olayları Yüzünden Yüzlerce Kuş Öldü

Meksika'da Pasifik Okyanusu'nun ısınmasına sebep olan 'El Nino' hava olayları yüzünden yüzlerce kuş sahillerde ölü bulundu. Senasica inceleme başlattı ve kuşların açlıktan öldüğü tespit edildi.

Meksika'da Pasifik Okyanusu'nun ısınmasına sebep olan "El Nino" hava olayları yüzünden yüzlerce kuş sahillerde ölü bulundu.

Mexico News Daily'nin haberine göre, yüzlerce kuşun Chiapas ve Baja California eyaletlerindeki sahillerde ölü bulunması üzerine Meksika Ulusal Sağlık, Güvenlik ve Gıda Kalitesi Servisi (Senasica) inceleme başlattı.

Senasica yetkilileri, başta kuş gribi olarak bilinen H5N1 virüsünden şüphelenirken incelemelerin ardından kuşların açlıktan öldüğü tespit edildi.

Meksika Tarım Bakanlığından yapılan açıklamada, "El Nino" hava olayları yüzünden ısınan Pasifik Okyanusu'ndaki balıkların, daha serin sulara ulaşmak için derinlere dalması sonucu avlanamayan kuşların açlıktan öldüğü belirtildi.

Şili ve Peru'nun Pasifik sahillerinde daha önce "El Nino" yüzünden toplu kuş ölümleri görülmüştü.