Meksika'da düzensiz göçmenler tren kazasında hayatını kaybetti

MEXICO Honduraslı ve El Salvadorlu iki düzensiz göçmen, Meksika'nın Coahuila eyaletinde seyir halindeki trene binmeye çalışırken hayatını kaybetti.

Coahuila Kamu Güvenliği Birimi, 22 ve 23 yaşlarındaki iki erkeğin cesetlerinin Teksas sınırına yaklaşık 150 kilometre mesafede yer alan Escobedo bölgesinin yakınlarındaki raylarda bulunduğunu açıkladı.

İki Orta Amerikalının cesetleri, Meksika'nın en büyük demir yolu operatörü Ferromex'in çok sayıda düzensiz göçmenin hareket halindeki yük trenlerine binmeye çalışırken yaralanması ve ölmesi nedeniyle ülkenin kuzeyindeki tren seferlerini askıya almasının ardından bulundu.

Ferromex, tren istasyonlarında bekleyen bazı düzensiz göçmenlerin, "ciddi tehlikeye rağmen" hareket halindeki yük vagonlarının üzerine atladığını belirtmişti.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador da bu olaylar üzerine düzensiz göçmen krizinin yol açtığı sorunları ele almak üzere 10 ülke ile toplantı düzenlemeye karar verdiklerini açıklamıştı.

Birleşmiş Milletler (BM), 14 Nisan'da Orta Amerika ülkesi Panama ve Güney Amerika ülkesi Kolombiya sınırında düzensiz göç rotası olan Darien Boşluğu'ndan bu yıl geçmeye çalışan düzensiz göçmenlerin sayısının 400 bine çıkabileceğini bildirmişti.