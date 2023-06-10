Meksika'da Dağ Yolunda 6 Kişinin Cesedi Bulundu
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Meksika'nın Morelos eyaletinde Santa Clara doğ yolunda 6 kişinin cesedi bulundu. Cesetlerin tanınmayacak halde olduğu bildirildi ve kayıp başvurusunda bulunan kişilere ait olabileceği araştırılıyor.
Meksika'da Morelos eyaletindeki bir dağ yolunda 6 kişinin cesedi tespit edildi.
Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Cuernavaca kentine bağlı Santa Clara doğ yolunda biri kadın 6 kişinin cesedi bulundu.
Eyalet Savcılığının incelemesinin ardından adli tıp merkezine götürülen cesetlerin tanınmayacak halde olduğu bildirildi.
Yetkililer, cesetlerin yakın zamanda kayıp başvurusunda bulunan kişilere ait olabileceği yönünde araştırma yapıyor.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Sinan Doğan - Dünya