Meksika'da Ayotzinapa davası: Iguala belediye başkanı suçsuz bulundu

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ülkede "Ayotzinapa davası" ismiyle bilinen, 2014'te gözaltına alındıktan sonra kendilerinden haber alınamayan 43 öğrencinin soruşturması kapsamında tutuklanan Iguala belediye başkanının suçsuz bulunduğunu bildirdi.

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Lopez Obrador, belediye başkanı Jose Luis Abarca'nın öğrencilerin kaybolma davasından aklandığını ancak başka suçlardan dolayı cezaevinde kalmaya devam edeceğini belirtti.

Lopez Obrador, mahkemenin kararının, davanın aydınlatılması sürecini engellemeyeceğini savunarak, gerçeklerin aydınlatılması için taahhütlerinin arkasında olduklarını söyledi.

Amerikan Devletleri Örgütü (OAS) yetkilisi, davaya ilişkin açıklamasında, sürecin ilerletilmesi hususunda mevcut hükümetin gayret gösterdiğini ancak ordunun halen önemli bilgi ve kanıtları saklamaya devam ettiğini kaydetti.

Encinas, olayı "devlet suçu" olarak nitelemişti

Meksika Devlet Başkanlığınca öğrencilerin kaybını soruşturmak için kurulan hakikat komisyonu ağustosta bir rapor hazırlamıştı.

Komisyona başkanlık yapan İçişleri Bakanlığı İnsan Hakları, Nüfus ve Göç Müsteşarı Alejandro Encinas, rapora ilişkin düzenlediği basın toplantısında, öğrencilerin hayatta olduğuna dair herhangi bir iz bulunmadığını ifade etmişti.

Encinas, tüm delil ve ifadelerin, öğrencilerin öldürüldüğü ve ortadan kaldırıldığına işaret ettiğini belirtmişti.

Olayı, hükümetin her kademesinden yetkilinin karıştığı "bir devlet suçu" olarak niteleyen Encinas, federal ve yerel yetkililerin, kaçırıldıkları akşam boyunca öğrencilerin yerleri hakkında bilgi sahibi olduğunu söylemişti.

Encinas, söz konusu yetkililerin, "eylemleri, ihmalleri ve katılımlarının" öğrencilerin kaybolmasına olanak tanıdığına dikkati çekmişti.

43 öğrencinin kaybolması

Guerrero eyaletine bağlı Iguala kentinde, 26 Eylül 2014'te öğretmenlerin çalışma koşullarını protesto eden öğrenciler ile polis arasında çıkan çatışmada, polisin öğrencileri taşıyan araçlara ateş açması sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş, 25 kişi yaralanmıştı. Çatışmaların ardından 43 öğrenci, araçlara zorla bindirildikten sonra kaybolmuştu.

Önceki hükümet, öğrencilerin polis tarafından uyuşturucu karteline teslim edildiğini, kartel üyelerinin de öğrencileri öldürüp cesetlerini Cocula kentindeki çöp alanında yaktığını açıklamıştı.

Amerikan Devletleri Örgütüne bağlı Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonu tarafından atanan uluslararası uzmanlar ise hükümetin açıkladığı senaryonun doğru olamayacağını savunmuş ve soruşturmada ciddi boşluklar olduğunu bildirmişti.

Uzmanlar, insan bedenini küle çevirecek boyutta bir ateşin çöplükte yakılamayacağına işaret etmişti.