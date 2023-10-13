Meksika'da askeri helikopter düştü, 3 asker hayatını kaybetti
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Meksika'nın Durango eyaletinde bir askeri helikopter düştü ve kazada 3 asker hayatını kaybetti. Helikopterin yüksek gerilim hattına çarptığı tahmin ediliyor.
Meksika'da askeri helikopterin Durango eyaletinde düşmesi sonucu 3 asker yaşamını yitirdi.
Yetkililer, Sinaloa'daki askeri üsten kalkan helikopterin Topia kentinde dağlık bir araziye düştüğünü duyurdu.
Kazada 3 asker hayatını kaybederken, bölgeye arama kurtarma ekibi sevk edildi.
İlk incelemelere göre, helikopterin yüksek gerilim hattına çarptığı tahmin ediliyor.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Dünya