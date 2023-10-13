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Meksika'da askeri helikopter düştü, 3 asker hayatını kaybetti

Meksika'nın Durango eyaletinde bir askeri helikopter düştü ve kazada 3 asker hayatını kaybetti. Helikopterin yüksek gerilim hattına çarptığı tahmin ediliyor.