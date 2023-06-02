Meksika'da 45 torbanın içinde insan kalıntıları bulundu

Meksika'da savcılık yetkilileri, kayıp 7 kişinin arama çalışmaları sırasında içinde vücut parçaları dahil insan kalıntıları olan 45 torba bulduklarını açıkladı.

Jalisco Eyaleti Savcılığı 31 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, bir çağrı merkezinde çalışan ve kayıp olduğu belirtilen 7 kişinin arama kurtarma çalışmaları sırasında Zapopan adlı kentin yakınlarındaki bir vadide, içinde vücut parçaları dahil insan kalıntıları olan 45 torba bulduğunu duyurdu. Yetkililer, torbaların erişimin zor olduğu bir dağ geçidinde bulunduğunu belirtip adli tıp uzmanlarının insan kalıntılarını inceleyerek ölüm sebeplerini araştırdığını ve kimlik tespiti çalışması yürüttüğünü ifade etti.Savcılık açıklamasında şu ifadelere yer verdi;