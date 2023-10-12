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Meksika'da 45 Kişi Silahlı Bir Grup Tarafından Kaçırıldı

Meksika'nın Chiapas eyaletinde, Altamirano-Chanal kentindeki otoyolda araçları durdurulan Ejido topluluğu üyeleri, silahlı bir grup tarafından kaçırıldı. Eyalet yetkilileriyle toplantıya katılan topluluk mensupları dönüş yolunda saldırıya uğradı. Şu anda 45 kişi zorla alıkonulmaktadır.