Meksika'da 45 Kişi Silahlı Bir Grup Tarafından Kaçırıldı
Dünya Haberleri
Meksika'nın Chiapas eyaletinde, Altamirano-Chanal kentindeki otoyolda araçları durdurulan Ejido topluluğu üyeleri, silahlı bir grup tarafından kaçırıldı. Eyalet yetkilileriyle toplantıya katılan topluluk mensupları dönüş yolunda saldırıya uğradı. Şu anda 45 kişi zorla alıkonulmaktadır.
Meksika'nın Chiapas eyaletinde 45 kişi, silahlı bir grup tarafından kaçırıldı.
Altamirano-Chanal kentindeki otoyolda araçları durdurulan Ejido topluluğu üyeleri, kimliği belirsiz silahlı kişilerce zorla alıkonuldu.
Tuxtla Gutierrez kentinde eyalet yetkilileriyle toplantıya katılan Ejido topluluğu mensupları dönüş yolunda saldırıya uğradı.
Chiapas Eyaleti Müsteşarı Jorge Cruz Pineda, yerel radyoya yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin önce 63 kişiyi kaçırdığını fakat 18 kişiyi serbest bırakıp, 45 kişiyi zorla alıkoyduğunu bildirdi.
Ejido topluluğu üyeleriyle toplantı yaptıklarını belirten Pineda, kişilerin bırakılması için çalıştıklarını kaydetti.
Eyalet Başsavcılığı (FGE) ise açıklamasında, olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığını, bölgeye ordu ve Ulusal Muhafız unsurlarının sevk edildiğini duyurdu.
Yerel basındaki haberlerde, kentte bir süredir belediye ile Ejido topluluğu üyeleri arasında elektrik, su ve alt yapı sorunlarından kaynaklı gerginliklerin yaşandığı aktarıldı.