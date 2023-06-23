Meksika'da 43 öğrencinin kaybolması davası: 8 asker gözaltına alındı

Meksika'da 2014'te gözaltına alındıktan sonra kendilerinden haber alınamayan 43 öğrencinin kaybolmasına ilişkin dava kapsamında 8 askerin gözaltına alındığı bildirildi. Böylece öğrencilerin ortadan kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan asker sayısı 16'ya yükseldi.

Meksika'da 2014'te gözaltına alındıktan sonra kendilerinden haber alınamayan 43 öğrencinin kaybolmasına ilişkin dava kapsamında 8 askerin gözaltına alındığı bildirildi.

Meksika basınında çıkan habere göre, gözaltında 43 öğrencinin kaybolmasına ilişkin dava çerçevesinde 8 asker gözaltına alındı.

Böylece öğrencilerin ortadan kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan asker sayısı 16'ya yükseldi.

Öte yandan başkent Meksiko'da öğrencilerin fotoğraflarını taşıyarak yürüyüş gerçekleştiren aileler, hayatta olduğunu söyledikleri çocuklarının bir an önce bulunması için yetkililere çağrıda bulundu.

43 öğrencinin kaybolması

Guerrero eyaletine bağlı Iguala kentinde, 26 Eylül 2014'te öğretmenlerin çalışma koşullarını protesto eden öğrenciler ile polis arasında çıkan çatışmada, polisin öğrencileri taşıyan araçlara ateş açması sonucu 6 kişi hayatını kaybetmiş, 25 kişi yaralanmıştı.

Çatışmaların ardından 43 öğrenci, araçlara zorla bindirildikten sonra kaybolmuştu.