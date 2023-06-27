Meksika'da 130 Guatemalalı Göçmen Aşırı Kalabalık Kamyon İçinde Kurtarıldı

Meksika'nın Veracruz eyaletinde, aşırı kalabalık bir kargo kamyonuna sıkıştırılmış 130 Guatemalalı göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler arasında 19 refakatsiz çocuk, 12 aile, yalnız seyahat eden 67 erkek ve 16 kadın bulunuyordu. Meksika Ulusal Göç Enstitüsü, göçmenlerin sağlık muayenesinden geçirildiğini ve göçmenlik durumlarının değerlendirmeye alındığını bildirdi.

MEKSİKO, 27 Haziran (Xinhua) -- Meksikalı yetkililer, Pazartesi günü ülkenin doğusundaki Veracruz eyaletinde aşırı kalabalık bir kargo kamyonuna sıkıştırılmış 130 Guatemalalı göçmeni kurtardı.

Meksika Ulusal Göç Enstitüsü'nden (INM) yapılan açıklamaya göre kurtarılan göçmenler arasında 19 refakatsiz çocuk, 28 kişiden oluşan 12 aile, yalnız seyahat eden 67 erkek ve 16 kadın bulunuyordu.

Federal göç memurlarının Cordoba kentinde, Boca del Rio kasabasına giden karayolunda dur işaretinden hızla geçen bir kamyon sürücüsü ve arkadaşının "şüpheli davranışlarını" fark etmesi üzerine, yerel yetkililer göçmenleri araçtan kurtardı.

INM memurları, Veracruz eyalet polisi ve yerel polis memurlarının desteğiyle iki şüpheliyi tutukladı ve aracın içinde "kötü şartlarda seyahat eden çok sayıda insan olduğunu" tespit etti.

INM, göçmenlerin Acayucan göç istasyonuna götürülerek kapsamlı bir sağlık muayenesinden geçirildiğini, kendilerine gıda verildiğini ve göçmenlik durumlarının değerlendirmeye alındığını bildirdi.

Orta Amerika ile ABD'yi birbirine bağlayan göç yolunda yer alan Meksika'da bu tür kurtarma ve tutuklamalar sık sık yaşanıyor.

Resmi rakamlara göre Meksika, 2022'de 106.000'den fazla göçmeni sınır dışı etti ya da ülkelerine geri gönderdi.