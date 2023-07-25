Meksika, ABD'deki silah üreticileri ve satıcılarına yönelik dava devam edecek

Meksika Dışişleri Bakanlığı, Meksika hükümetinin, ABD'deki silah üreticileri ve satıcılarına yönelik açtığı ancak ilk aşamada reddedilen davanın devam edeceğini umduğunu belirtti. Meksika, ihmalkar iş uygulamaları yüzünden organize suç örgütlerine çok miktarda silah gittiği iddiasıyla dava açmıştı.