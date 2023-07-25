Meksika, ABD'deki silah üreticileri ve satıcılarına yönelik dava devam edecek
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Meksika Dışişleri Bakanlığı, Meksika hükümetinin, ABD'deki silah üreticileri ve satıcılarına yönelik açtığı ancak ilk aşamada reddedilen davanın devam edeceğini umduğunu belirtti. Meksika, ihmalkar iş uygulamaları yüzünden organize suç örgütlerine çok miktarda silah gittiği iddiasıyla dava açmıştı.
MEKSİKO, 25 Temmuz (Xinhua) -- Meksika Dışişleri Bakanlığı, Meksika hükümetinin, ABD'deki silah üreticileri ve satıcılarına yönelik açtığı ancak ilk aşamada reddedilen davanın devam edeceğini umduğunu belirtti.
Bakanlık, Pazartesi günü yaptığı basın açıklamasında, "Meksika hükümeti, savlarının mahkemede kabul göreceği konusunda emin" ifadelerini kullandı.
Meksika Ağustos 2021'de ABD'deki silah üreticileri ve satıcılarına, ihmalkar iş uygulamaları yüzünden organize suç örgütlerine çok miktarda silah gittiği iddiasıyla dava açmıştı.
Resmi tahminlere göre her yıl sınırdan 500.000'den fazla silah kaçak yollarla ülkeye sokuluyor ve şiddet suçlarında kullanılıyor.
Eylül 2022'de, Massachusetts Bölge Mahkemesi davayı reddetmişti. Kararı temyize götüren Meksika, Pazartesi günü davanın devam etmesi yönündeki görüşlerini sözlü olarak sundu.
Bakanlık, "Meksika, yasadışı silah ticaretinin Meksika halkına verdiği zararla mücadele için çaba ve girişimlerini sürdürecektir" ifadelerini kullandı.