Megaupload yöneticileri hapse mahkum edildi

Yeni Zelanda mahkemesi, korsan paylaşım sitesi Megaupload'un yöneticilerinden Mathias Ortmann ve Bram van der Kolk'u dolandırıcılık ve sanatçıları zarara uğratmak suçlarından hapse mahkum etti. İkiliye sırasıyla 2 yıl 7 ay ve 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Ceza ağustosa kadar ertelenebilecek.

Yeni Zelanda mahkemesi, korsan paylaşım sitesi "Megaupload"un yöneticilerinden Mathias Ortmann ve Bram van der Kolk'u hapse mahkum etti.

Mahkeme, bir dönem yaygın olarak kullanılan internet dosya paylaşım sitesi "Megaupload"un yöneticilerine, "bir suç grubunun mensubu olmak ve dolandırıcılıkla sanatçıları zarara uğratmak" suçlarından hapis cezası verdi.

Kararla, tehdit ve şantaj yoluyla haraç kesme suçlamalarıyla yargılanan ikilinin 11 yıllık dava süreci sona erdi.

Sanatçıları zarar uğrattıkları suçlamasını kabullenerek Kim Dotcom'a karşı tanıklık etme konusunda, Yeni Zelanda ve ABD savcılarıyla geçen yıl anlaşmaya varan Ortmann ve van der Kolk'a sırasıyla 2 yıl 7 ay ve 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Söz konusu iki yönetici, haklarında istenilen onar yıllık hapis cezasının düşürülmesinin ardından cezanın ev hapsine çevrilmesi için talepte bulundu.

Ceza ağustosa kadar ertelenebilecek

Haber sitesi Stuff'ın aktardığı bilgiye göre, Yeni Zelandalı yargıç Sally Fitzgerald, Ortmann ve van der Kolk'un cezalarını, Ortmann'ın çocuğunun doğumu ve van der Kolk'un annesinin hasta olması nedeniyle insani temellere dayandırarak ağustosa kadar erteleyebilmeleri kararını aldı.

Megaupload sitesinin "Kim Dotcom" lakaplı kurucusu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, eski iş arkadaşlarının ceza indirimlerine atıfta bulunarak, "Bu büyük indirim, ABD Adalet Bakanlığının çaresizliğini ve davalarının zayıflığını gösteriyor." açıklamasını yaptı.

Gerçek adı "Kim Schmitz" olan Almanya asıllı Dotcom, eski iş arkadaşlarının yaptığı anlaşma nedeniyle kendisine karşı tanıklık edeceğini tahmin ettiğini ve bu karardan ötürü ikiliyi suçlamadığını kaydetti.

Sitenin kurucusu Dotcom, 2012'de Yeni Zelanda'da tutuklanmış, sonrasında kefaletle serbest bırakılmıştı.

Serbest bırakılmasının ardından dosya paylaşım sitesi "Mega"yı kuran Dotcom, kısa süre sonra hisselerini satarak çalışma arkadaşlarıyla yollarını ayırmıştı.