Mayorka'da 5 Fransız ve 1 İsviçreli turist, İngiliz kıza tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı

İspanya'nın Balear Adaları'na bağlı Mayorka'da, 5 Fransız ve 1 İsviçreli turist, 18 yaşındaki bir İngiliz kıza tecavüz ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Olayın Magaluf'ta gerçekleştiği belirtiliyor.