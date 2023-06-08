Mayon Yanardağı Çevresinde Alarm Seviyesi Yükseltildi

Filipinli yetkililer, başkent Manila'da bulunan Mayon yanardağı çevresinde patlama ihtimaline karşı alarm seviyesinin yükseltildiğini açıkladı. Yanardağın ilerleyen günlerde patlama ihtimaline karşı 5 seviyeli alarm sisteminde 3'üncü seviyede alarm verilerek önlem alındı. Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, olası bir patlamanın ortaya çıkardığı küller uçakları da etkileyebileceğinden sivil havacılık yetkililerince pilotların uyarılması gerektiğini belirtti.