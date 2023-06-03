Mavi Marmara saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

İSRAİL'in Filistin'e yardım götüren Mavi Marmara gemisine uluslararası sularda saldırısı sonucunda hayatını kaybedenler, saldırının 13'üncü yıl dönümünde anıldı.

İsrail'in, Filistin'e yardım götüren Mavi Marmara gemisine saldırısının 13'üncü yıl dönümünde saldırıda hayatını kaybeden 10 kişi Fatih Camii'nde dualarla anıldı. Daha sonra İHH İnsani Yardım Vakfı, Genç İHH ve Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği tarafından 'Kudüs'ün Özgürlüğü için' yürüyüş gerçekleştirildi. Fatih Camii avlusunda toplanan binlerce kişi, Türk bayrağı ile Filistin bayrağı açtı. İsrail saldırısını protesto eden grup, sık sık tekbir getirdi. Fatih Camii'nde başlayan yürüyüş Beyazıt Meydanı'nda son buldu.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının bulunduğu pankartları taşıyan grup, "Katil İsrail Filistin'den defol" ve "Mavi Marmara onurumuzdur" şeklinde slogan attı. Fatih Camii avlusundan yürüyüşe başlayan kalabalık Beyazıt Meydanı'na kadar sloganlar atarak yürüdü. Beyazıt Meydanı'nda basın açıklaması yapanların konuşmaları sık sık sloganlarla kesildi. Konuşma yapan Genç İnsani Yardım Vakfı (İHH) Başkanı Muhammet Cihat Çevik, "Gazze'de devam eden ambargoyu delmek ve adeta bu açık hava hapishanesi haline getirilmiş, bu zulme son vermek maksadıyla yola çıktı Mavi Marmara. Bu iptidai uygulama hala devam etmekte, bu ayıpta maalesef biz Müslümanların üstünde durmakta. Mescid-i Aksa'yı adeta bir Yahudi ibadethanesi haline getirmeye gayret ediyorlar. Ancak kardeşlerimiz orada direniyor, biz buradan Filistinli kardeşlerimize güçlü bir selam gönderiyoruz" şeklinde konuştu.

Kalabalığa seslenen Mavi Marmara Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Beheşti İsmail Songür, "13 yıl önce yaşadığımız o zulüm, 13 yıl önce yaşadığımız o kanlı baskın, Filistin'de son 75 yıldır neredeyse her gün yaşanmakta. Allah aşkına, neler oluyor ki bizlere ilk kıblemiz için, gözümüzün nuru için, Mescid-i Aksamız için sesimiz çıkmıyor, adımlarımız yavaşlıyor. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Dünya konjektörü ne olursa olsun, uluslararası dengeler ne söylerse söylesin, ticari veriler ne taraftan yana olursa olsun, biz 2009'da olduğu gibi, 2010'da olduğu gibi tekrardan ama tekrardan Mescid-i aksa için, Kudüs için, Gazze içini Filistin için yola çıkacağız. Bu yolculuğumuzda hiç ama hiçbir şeyi önemsemiyoruz. Şunu biliyoruz ki cesurlar sadece bir kere ölür, korkaklarsa her gün ölürler. ve Mescid-i Aksa için, Kudüs için, Filistin için bin canımız olsa binini de korkmadan feda edeceğiz" dedi.