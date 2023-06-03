Mavi Marmara saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

İSRAİL'in Filistin'e yardım götüren Mavi Marmara gemisine uluslararası sularda saldırısı sonucunda hayatını kaybedenler, saldırının 13'üncü yıl dönümünde anıldı.

İsrail'in, Filistin'e yardım götüren Mavi Marmara gemisine saldırısının 13'üncü yıl dönümünde saldırıda hayatını kaybeden 10 kişi Fatih Camii'nde dualarla anıldı. Daha sonra İHH İnsani Yardım Vakfı, Genç İHH ve Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği tarafından 'Kudüs'ün Özgürlüğü için' yürüyüş gerçekleştirildi. Fatih Camii avlusunda toplanan binlerce kişi, Türk bayrağı ile Filistin bayrağı açtı. İsrail saldırısını protesto eden grup, sık sık tekbir getirdi. Fatih Camii'nde başlayan yürüyüş Beyazıt Meydanı'nda son buldu.