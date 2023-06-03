Mavi Marmara saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

İSRAİL'İN, Filistin'e yardım götüren Mavi Marmara gemisine uluslararası sularda saldırısı sonucunda hayatını kaybedenler, saldırının 13'üncü yıl dönümünde anıldı.

İsrail'in, Filistin'e yardım götüren Mavi Marmara gemisine saldırısının 13'üncü yıl dönümünde saldırıda hayatını kaybeden 10 kişi Fatih Camii'nde dualarla anıldı. Daha sonra İHH İnsani Yardım Vakfı, Genç İHH ve Mavi Marmara Özgürlük ve Dayanışma Derneği tarafından ' Kudüs'ün Özgürlüğü için' yürüyüş gerçekleştirildi. Fatih Camii avlusunda toplanan binlerce kişi, Türk bayrağı ile Filistin bayrağı açtı. İsrail saldırısını protesto eden grup, sık sık tekbir getirdi. Fatih Camii'nde başlayan yürüyüş Beyazıt Meydanı'nda son buldu.

Kalabalığa seslenen Mavi Marmara Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Beheşti İsmail Songür, "13 yıl önce yaşadığımız o zulüm, 13 yıl önce yaşadığımız o kanlı baskın, Filistin'de son 75 yıldır neredeyse her gün yaşanmakta. Allah aşkına, neler oluyor ki bizlere ilk kıblemiz için, gözümüzün nuru için, Mescid-i Aksamız için sesimiz çıkmıyor, adımlarımız yavaşlıyor. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. Dünya konjektörü ne olursa olsun, uluslararası dengeler ne söylerse söylesin, ticari veriler ne taraftan yana olursa olsun, biz 2009'da olduğu gibi, 2010'da olduğu gibi tekrardan ama tekrardan Mescid-i aksa için, Kudüs için, Gazze içini Filistin için yola çıkacağız. Bu yolculuğumuzda hiç ama hiçbir şeyi önemsemiyoruz. Şunu biliyoruz ki cesurlar sadece bir kere ölür, korkaklarsa her gün ölürler. ve Mescid-i Aksa için, Kudüs için, Filistin için bin canımız olsa binini de korkmadan feda edeceğiz" dedi.