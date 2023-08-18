Maui Adası'ndaki Orman Yangınında Ölü Sayısı 111'e Yükseldi, Acil Durum Yönetimi Ajansı Başkanı İstifa Etti

Havai'nin Maui Adası'ndaki orman yangını felaketinde ölü sayısının 111'e yükseldiği ve ekiplerin, dün itibariyle bölgenin ancak yüzde 58'inin incelediği açıklandı. Öte yandan eleştirilerin hedefinde bulunan Maui Acil Durum Yönetimi Ajansı Başkanı Herman Andaya'nın sağlık sebepleriyle istifa ettiği açıklandı.

Havai'nin Maui Adası'ndaki orman yangını felaketinde ölü sayısının 111'e yükseldiği ve ekiplerin, dün itibariyle bölgenin ancak yüzde 58'inin incelediği açıklandı. Öte yandan eleştirilerin hedefinde bulunan Maui Acil Durum Yönetimi Ajansı Başkanı Herman Andaya'nın sağlık sebepleriyle istifa ettiği açıklandı.

Maui Bölge Yönetimi tarafından dün yapılan açıklamada "Bugün Belediye Başkanı Richard Bissen, Maui Acil Durum Yönetim Ajansı (MEMA) Başkanı Herman Andaya'nın istifasını kabul etti. Andaya, sağlık nedenlerini öne sürerek istifasını derhal geçerli olmak üzere sundu" ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Bissen istifayla ilgili "Karşı karşıya olduğumuz krizin ciddiyeti göz önüne alındığında ekibim ve ben, bu kilit göreve mümkün olan en kısa sürede birini getireceğiz ve bu duyuruyu yakında yapmayı dört gözle bekliyorum" açıklamasını yaptı.

SİRENLER ÇALSAYDI İNSANLAR ALEVLERİN SARDIĞI DAĞLARA DOĞRU KOŞARDI

Herman Andaya, alevlerin şiddetli rüzgarlarla birleşerek kısa sürede büyük bir alanı kaplaması sonrasında bölgede acil durum sirenlerinin çalmaması nedeniyle yoğun bir şekilde eleştirilmişti. Andaya ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, sirenlerin çalması halinde insanların orman yangını olan ancak siren çalmayan dağlık bölgelere doğru koşacağını ve direkt alevlerin içinde kalacaklarını belirtmişti.

Havai'deki siren sistemi 1946'da yaşanan büyük tsunami felaketi sonrasında kurulmuştu. Yetkililer dün ayrıca yaptıkları açıklamada bölgenin yüzde 58'inin incelendiğini ve ölü sayısının 111'e yükseldiğini belirtti.