Masada barış görüşmeleri sürerken sosyal medyada gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu

İSTANBUL (Haberler.com) - Rusya ile Ukrayna heyetleri, savaşın 34. gününde müzakere masasına oturmak için Dolmabahçe'de bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kurmaylarının yoğun çabası sonucu iki ülkenin heyetinin adresi yine Türkiye olurken Twitter'da gündem "Erdoğan" oldu.

100 BİNDEN FAZLA TWEET ATILDI

Barış görüşmelerinin başlamasıyla birlikte Başkan Erdoğan sosyal medyanın gündemine yön veren isim oldu. Kullanıcılar ağırlıklı olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki ülkenin heyetleri tarafından alkışlandığı kareyi paylaşarak durumu gurur verici bir olay olarak değerlendirdi. Öte yandan Erdoğan ile ilgili gün içerisinde atılan Tweet sayısı 100 bini geçti.

"HAYIRLARA VESİLE OLMASINI DİLİYORUM"

Müzakere öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan heyetlere hitap etti. Erdoğan, "Sevgili dostlar, kıymetli heyet üyeleri Türkiye'ye ve İstanbul'umuza hoş geldiniz. Böylesine kritik bir dönemde sizleri misafir etmekten barışı tesis etme yolundaki gayretlerinize katkı sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Toplantılarınızın ve yapacağınız görüşmelerin şimdiden ülkeleriniz bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

"DÜNYA SİZDEN GELECEK MÜJDELİ HABERLERİ BEKLİYOR"

Gelinen aşama itibarıyla heyet üyeleri olarak tarihi bir sorumluluk üstlendiniz. Tüm dünya sizden gelecek hayırlı ve müjdeli haberleri bekliyor. Liderlerin yönlendirmesi ile barışın temellerini atıyorsunuz. İşinizi kolaylaştıracak her adımda biz varız.