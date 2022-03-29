Masada barış görüşmeleri sürerken sosyal medyada gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki ülke arasında mekik dokuması sonrası Ukrayna ve Rusya'nın heyetleri barış görüşmeleri için bir kez daha Türkiye'ye geldi. Bu olay karşısında Twitter'da gündem "Erdoğan" olurken kullanıcılar durumu gurur verici olarak nitelendirdi.
İSTANBUL (Haberler.com) - Rusya ile Ukrayna heyetleri, savaşın 34. gününde müzakere masasına oturmak için Dolmabahçe'de bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kurmaylarının yoğun çabası sonucu iki ülkenin heyetinin adresi yine Türkiye olurken Twitter'da gündem "Erdoğan" oldu.
Barış görüşmelerinin başlamasıyla birlikte Başkan Erdoğan sosyal medyanın gündemine yön veren isim oldu. Kullanıcılar ağırlıklı olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki ülkenin heyetleri tarafından alkışlandığı kareyi paylaşarak durumu gurur verici bir olay olarak değerlendirdi. Öte yandan Erdoğan ile ilgili gün içerisinde atılan Tweet sayısı 100 bini geçti.
Müzakere öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan heyetlere hitap etti. Erdoğan, "Sevgili dostlar, kıymetli heyet üyeleri Türkiye'ye ve İstanbul'umuza hoş geldiniz. Böylesine kritik bir dönemde sizleri misafir etmekten barışı tesis etme yolundaki gayretlerinize katkı sağlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Toplantılarınızın ve yapacağınız görüşmelerin şimdiden ülkeleriniz bölgemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.
Gelinen aşama itibarıyla heyet üyeleri olarak tarihi bir sorumluluk üstlendiniz. Tüm dünya sizden gelecek hayırlı ve müjdeli haberleri bekliyor. Liderlerin yönlendirmesi ile barışın temellerini atıyorsunuz. İşinizi kolaylaştıracak her adımda biz varız.
Boğazlarımızda görülen mayınların Türkiye'ye karşı kasıtlı olarak bırakıldığını düşünüyor musunuz? #Mayın | #Türkiye | #Rusya— Haberler (@Haberler) March 28, 2022