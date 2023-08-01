Marmaris Belediye Başkanı Rodos'a Geçmiş Olsun Ziyaretinde Bulundu

Yangınlarla sarsılan Rodos'a geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, 'Geçmişte yaşadığımız yangınlar nedeniyle sizi çok iyi anlıyor, acınızı yürekten paylaşıyoruz' dedi.

Yangınlarla sarsılan Rodos'a geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Geçmişte yaşadığımız yangınlar nedeniyle sizi çok iyi anlıyor, acınızı yürekten paylaşıyoruz" dedi.

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Rodos adasında yaşanan yangınlar nedeniyle komşuya geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. İlk olarak Türkiye Cumhuriyeti Rodos Başkonsolosu Salim Kırcalıali'yi ziyaret eden Oktay, ardından mevkidaşı Rodos Belediye Başkanı Andonis Cambourakis ve Başkan Yardımcısı Konstantinos S. Taraslias ile bir araya geldi.

Ziyaretlerde Başkan Oktay'a Başkan Yardımcısı Suzan Zift ve Özel Kalem Müdürü Seda Kopar eşlik etti.

Türkiye Cumhuriyeti Rodos Başkonsolosu Salim Kırcalıali'ye ve onun nezdinde tüm ada yaşayanlarına geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Oktay, "Geçmişte yaşadığımız yangınlar nedeniyle sizi çok iyi anlıyor, acınızı yürekten paylaşıyoruz. Umarız bu yangınlar coğrafyalarımızın yaşadığı son yangınlar olur" diye konuştu.

Ardından Rodos Belediyesi'ni ziyaret eden Başkan Oktay, burada da Belediye Başkanı Andonis Cambourakis ve Başkan Yardımcısı Konstantinos S. Taraslias ile bir araya geldi. Oktay, şunları söyledi:

"Yangınla sarsılan komşu adamız Rodos'taki geçmiş olsun ziyaretlerimizi Rodos Belediyesi'yle sürdürdük. Kendilerine nazik ev sahiplikleri için teşekkür ediyor, tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."