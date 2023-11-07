Marmaris Açıklarında Yunanistan Tarafından İtildikleri Türk Kara Sularında Kurtarılan 39 Düzensiz Göçmen
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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 39 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda göçmenler karaya çıkarıldı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 39 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine, bölgeye ekip sevk edildi.
Ekip, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 39 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.