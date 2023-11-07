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Marmaris Açıklarında Yunanistan Tarafından İtildikleri Türk Kara Sularında Kurtarılan 39 Düzensiz Göçmen

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 39 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda göçmenler karaya çıkarıldı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.