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Marmaris Açıklarında Yunanistan Tarafından İtildikleri Fiber Teknede 18 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen fiber teknedeki 18 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda göçmenler karaya çıkarıldı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.