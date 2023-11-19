Marmaris Açıklarında Yunanistan Tarafından İtildikleri Fiber Teknede 18 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen fiber teknedeki 18 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda göçmenler karaya çıkarıldı ve İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen fiber teknedeki 18 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Marmaris açıklarında fiber teknede düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen fiber teknedeki 18 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.