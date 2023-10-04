Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 49 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Marmaris Açıklarında Yunanistan Tarafından Geri İtildikten Sonra Kurtarılan 49 Düzensiz Göçmen

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 49 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Marmaris açıklarında lastik bot içinde çok sayıda düzensiz göçmen tespit eden Sahil Güvenlik, bölgeye kurtarma botu gönderdi. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına lastik bot içinde geri itilen 49 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - MUĞLA