Marmaris Açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik Unsurları Tarafından Geri İtildi, 61 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
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Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 61 düzensiz göçmen kurtarıldı. Kurtarılan göçmenler Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 61 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Marmaris ilçesi açıklarında can salları içinde çok sayıda düzensiz göçmen tespit edildi. Bölgeye Sahil Güvenlik kurtarma botları sevk edildi. Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen lastik botlar içerisindeki 61 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Kurtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin adından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya