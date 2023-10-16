Marmaris Açıklarında Motor Arızası Sonrası Kurtarılan Tekne

Marmaris açıklarında içinde 2 kişinin bulunduğu 21 metre uzunluğundaki tekne motor arızası sonrası Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Marmaris açıklarında içinde 2 kişinin bulunduğu 21 metre uzunluğundaki tekne motor arızası sonrası Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Marmaris Bozukkale önlerinde içinde 2 kişi bulunan ve 21 metre uzunluğundaki lüks tekne motor arızası sonrası açık denizde sürüklenmeye başladı. Sürüklenen tekneden yapılan yardım çağrısı üzerine Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nün KIYEM-2 (can kurtarma) botuna yedeklenen 212 metre uzunluğundaki tekne Bozburun'a emniyetli bir şekilde yanaştırıldı. - MUĞLA