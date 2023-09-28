Marmaris Açıklarında 13 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot ile yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 13 düzensiz göçmen yakalandı.
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot ile yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 13 düzensiz göçmen yakalandı.
Marmaris ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz göçmenler bulunduğu ihbarını alan Türk Sahil Güvenli bölgeye kurtarma ekibi sevk etti. Sahil Güvenlik Gemisi tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki 13 düzensiz göçmen yakalandı. - MUĞLA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya