Marmara Denizi'nde Tekirdağ kıyılarından botla sürüklenerek kaybolan 4 kişi, Rus bayraklı gemi mürettebatı tarafından fark edilerek bulundu. Kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Marmara'da botta sürüklenip kaybolan 4 kişi bulundu: Rus bayraklı gemiye sığınmışlar

TEKİRDAĞ - Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyılarından botla sürüklenerek kaybolan 4 kişi, Rus bayraklı gemi mürettebatının fark etmesiyle bulundu.

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Dereağzı Mahallesi'ndeki bir tatil sitesinin önünden şişme botla denize açılan Mertcan K. (25), Hacı Ali A. (26), Murat T. ve Yusuf D. isimli şahıslar yoğun dalgaların etkisiyle açığa sürüklenmeye başladı. Dün saat 18.00 itibarıyla kendilerinden haber alınamayan kişilerin yakınları, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ihbarda bulundu.

Rus bayraklı gemiye sığınmışlar

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler bir yandan denizde arama çalışması yürütürken, durumu açıkta bekleyen ve hareket halinde olan gemilere telsizle bildirdi. Gece boyu devam eden çalışmaların ardından sabah 07.30 sularında Rus bayraklı 'Serdolik' isimli kargo gemisi mürettebatı Marmara Adası önlerinde şişme bottaki 4 kişiyi fark ederek durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirdi. Ekipler saat 11.00 civarında 4 kişiyi kurtararak Şarköy Sahil Güvenlik Komutanlığı iskelesine götürdü.

Bulunan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.